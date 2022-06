Milan, rinnovo Maldini e Massara: programmata la firma. Le ultime

Il Milan, Maldini e Massara stanno per firmare il rinnovo di contratto. Programmata la giornata per siglare l’accordo

Il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara è arrivato agli ultimi giorni disponibili… e questo non può essere un caso. È la spia di un rapporto complicato, certo non idilliaco con Elliott e i suoi uomini chiave. Maldini ha voluto parlare direttamente con Gerry Cardinale, incontrato e apprezzato più di una volta.

Tutto fa pensare, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che la stretta di mano arrivi all’inizio della prossima settimana, appena prima di giovedì 30 giugno, ultimo giorno di questa stagione. Un po’ di lavoro su quell’accordo, però, è ancora da fare. La proprietà del Milan e Paolo Maldini devono ancora trovare un accordo su alcuni aspetti di un contratto in scadenza 2025, o con un classico triennale o con un biennale con opzione per il terzo anno. Da quando i due dirigenti firmeranno i nuovi contratti si stapperà anche il mercato.

