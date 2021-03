Milan, rinnovo Mandzukic: ecco le condizioni per cui può verificarsi

Il Milan attende il rientro di Mario Mandzukic. Il suo rinnovo non è automatico in caso di qualificazione in Champions League. La situazione

Il Milan attende il rientro di Mario Mandzukic. Il croato sta ultimando il periodo di riabilitazione e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra.

Le ultime partite di campionato saranno decisive per il suo futuro. Il suo rinnovo non è automatico in caso di qualificazione in Champions League del Milan. C’è l’opzione nel contratto a favore del club, ma sarà il campo a determinare il prolungamento di un ulteriore anno.