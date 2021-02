Milan, rinnovo Romagnoli: nessun aumento di stipendio

Rinnovo Romagnoli: il capitano rossonero è giunto ad un bivio della sua carriera milanista. Non sono previsti aumenti di stipendio e deve fare una scelta

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non sono previsti aumenti di stipendio per Alessio Romagnoli, che dovrà dunque accontentarsi dell’attuale cifra percepita di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Il capitano rossonero è, dunque, giunto ad un bivio, prendere o lasciare! In caso di addio il club di Via Aldo Rossi potrebbe provare a strappare Milenkovic dalla Fiorentina.