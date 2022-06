Milan, il Fulham ci prova per Romagnoli: c’è l’offerta

Tiene banco il futuro di Alessio Romagnoli, il difensore del Milan ha ricevuto un’offerta dal Fulham

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i londinesi avrebbero messo sul piatto un’offerta ricca. Il centrale al momento non è convinto della destinazione e attende ancora i rossoneri per l’eventuale rinnovo. In corsa resta sempre anche la Lazio.