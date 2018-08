Incontro positivo tra l’agente di Rodriguez e Leonardo. Lo svizzero resterà al Milan nonostante le lusinghe di PSG e Bayern

Ricardo Rodriguez è arrivato al Milan l’estate scorsa e per lui già si parlava di cessione dopo appena una stagione. Il terzino ex Wolfsburg è diventato l’obiettivo di diversi grandi club internazionali in questa sessione di mercato ma il suo futuro è ancora a tinte rossonere. Secondo quanto riporta SportMediaset, l’agente di Rodriguez ha incontrato ieri a Casa Milan il direttore tecnico Leonardo e dal colloquio è emersa la volontà delle parti di continuare insieme. Lo svizzero avrebbe infatti tutta l’intenzione di restare a Milano per dimostrare le sue qualità nonostante prestazioni altalenanti nel corso della passata stagione.

In estate Rodriguez è stato avvicinato da Paris Saint Germain e Bayern Monaco, anche se in realtà i due club non hanno mai avviato trattative vere e proprie con il Milan. Dal canto loro i rossoneri sono ben felici che il difensore abbia deciso di restare alla luce dei problemi al cuore di Strinic, che lo terranno fuori dal campo per diversi mesi. Rodriguez comunque dovrà affrontare maggiore competizione nel suo ruolo con l’arrivo di Laxalt dal Genoa. Al momento l’allenatore Gattuso sembra comunque preferirlo all’uruguaiano e probabilmente lo schiererà titolare con la Roma nella terza giornata di campionato.