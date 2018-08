Ricardo Rodriguez nel mirino del PSG: due strategie per i parigini

Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni. Ipotesi scambio con Rabiot o addio definitivo: il PSG ci prova

Il Milan può cedere Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro rossonero non è considerato un incedibile e potrebbe fare le valigie dopo l’arrivo di Diego Laxalt. Il duttile esterno mancino uruguaiano potrebbe rimpiazzare lo svizzero in tutto e per tutto. Il Milan ha investito 14 milioni di euro per il suo cartellino, più altri 4 di bonus (nell’operazione Lapadula è andato a titolo definitivo ai rossoblù) e ora potrebbe arrivare la cessione di Rodriguez per fare spazio al nuovo arrivato.

Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore è finito nel mirino del PSG. Il Milan potrebbe sfruttare l’interesse del club parigino per arrivare ad Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995, imbastendo così un nuovo scambio di mercato ma potrebbe sfruttare l’interesse del Paris Saint-Germain anche per cedere il giocatore a fine mercato. Il PSG infatti non ha l’obbligo di trovare un accordo definitivo entro le 20 di questa sera per il terzino svizzero ma può provare a chiudere l’accordo per Rodriguez o comunque per un altro terzino sinistro entro il 31 agosto. Il tentativo per Alex Sandro della Juve è andato a vuoto e così da qui a fine mese potrebbe arrivare un tentativo per Ricardo Rodriguez del Milan.