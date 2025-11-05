Milan News
Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida ha dell’incredibile! Dopo l’episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo
Nonostante le polemiche nate dal discusso episodio durante Milan-Roma, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha deciso di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’arbitro Guida.
Il direttore di gara era stato protagonista di un acceso confronto con Alexis Saelemaekers, culminato in un contatto fisico: un «calcetto» rivolto all’esterno rossonero. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’AIA ha interpretato il gesto come una reazione istintiva, frutto della tensione del momento, e non tale da giustificare sospensioni o squalifiche.
La scelta chiude formalmente il caso, ma alimenta il dibattito sulla necessità di maggiore autocontrollo da parte degli arbitri, soprattutto in partite ad alta intensità emotiva. Se da un lato è fondamentale che il direttore di gara mantenga la calma, dall’altro il comportamento dei giocatori può mettere a dura prova la sua pazienza.
Guida resta dunque pienamente disponibile per le prossime designazioni, sebbene l’episodio abbia lasciato traccia tra tifosi e addetti ai lavori.
