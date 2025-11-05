 Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida ha dell'incredibile! Dopo l'episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo
Connect with us

Milan News

Milan Roma, la decisione dell’AIA su Guida ha dell’incredibile! Dopo l’episodio del calcetto a Saelemaekers succederà questo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Guida

Milan Roma, clamorosa decisione dell’AIA su Guida: dopo il calcetto a Saelemaekers ecco cosa accadrà. Le ultime

Nonostante le polemiche nate dal discusso episodio durante Milan-Roma, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha deciso di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’arbitro Guida.

Il direttore di gara era stato protagonista di un acceso confronto con Alexis Saelemaekers, culminato in un contatto fisico: un «calcetto» rivolto all’esterno rossonero. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’AIA ha interpretato il gesto come una reazione istintiva, frutto della tensione del momento, e non tale da giustificare sospensioni o squalifiche.

La scelta chiude formalmente il caso, ma alimenta il dibattito sulla necessità di maggiore autocontrollo da parte degli arbitri, soprattutto in partite ad alta intensità emotiva. Se da un lato è fondamentale che il direttore di gara mantenga la calma, dall’altro il comportamento dei giocatori può mettere a dura prova la sua pazienza.

Guida resta dunque pienamente disponibile per le prossime designazioni, sebbene l’episodio abbia lasciato traccia tra tifosi e addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE – Milan Roma, clamoroso gesto dell’arbitro Guida dopo il rigore parato di Maignan: le immagini chiariscono tutto, l’ex arbitro Cesari: «Grave errore» – VIDEO

Related Topics:

Milan News

Infortunio Gimenez, ansia in casa Milan! Si allungano i tempi per il recupero dell’attaccante rossonero? Allegri valuta le alternative

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

31 minuti ago

on

5 Novembre 2025

By

Gimenez
Continue Reading

Milan News

Milan, Scaroni stupisce tutto! Sentite cosa ha detto il presidente tra investimenti, mercato e la gara in Australia

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 ore ago

on

5 Novembre 2025

By

Scaroni
Continue Reading