Milan, Romagnoli: «Dovremo avere più fame del Celtic»

Alessio Romagnoli ha parlato della sfida di Europa League in programma domani sera a Glasgow tra Celtic e Milan

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Alessio Romagnoli ha parlato della sfida in programma domani sera a Glasgow tra Celtic e Milan.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24

EUROPA LEAGUE – «È bello andare in stadi come quelli contro avversari di stampo europeo. Arriviamo con l’entusiasmo per la vittoria di sabato mentre loro vorranno riscattarsi avendo perso male il loro derby. Toccherà a noi avere più fame di loro».

DERBY – «Ogni calciatore vuole giocare partite come quelle, è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Ho vissuto una grande emozione nel vedere i tifosi scortarci allo stadio, abbiamo fatto di tutto per cercare renderli felici».