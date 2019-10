Milan, Romagnoli: «Momento complicato. Dobbiamo lavorare»

Romagnoli, capitano del Milan, analizza la situazione del Milan dopo l’ennesima vittoria sfumata. Il commento dopo il ko con la Roma

Capitan Romagnoli non può che essere deluso da quanto raccolto dal Milan sinora in Serie A. Ecco le parole ai microfoni di Sky Sport del numero 13 rossonero dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma.

«E’ un momento complicato per tanti errori fatti anche nelle altre partite. Siamo una squadra giovane che ha già concesso troppo. Dobbiamo lavorare e già giovedì fare meglio. Obiettivi? Uno vuole giocare per vincere, sfortunatamente questo non succede per una serie di motivi. Vogliamo portare il Milan il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare e cercare di portare la squadra in alto»