Milan, Romagnoli non è la meglio: con lo United rifiaterà

Alessio Romagnoli non dovrebbe scendere in campo questa sera contro il Manchester United

Il Milan è atterrato ieri sera a Manchester dove oggi alle 20.45 sfiderà lo United all’Old Trafford per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Un match affascinante che però vedrà i rossoneri privi di ben sei giocatori infortunati, tra questi non ci sarà Alessio Romagnoli che ha stretto i denti ma non è al meglio.

Il capitano rossonero, uscito malconcio dall’ultimo match contro il Verona a causa di un pestone, partirà dunque dalla panchina lasciando il posto da titolare a Fikayo Tomori che affiancherà Kjaer al centro della difesa.