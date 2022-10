Milan, Sacchi: «De Keteleare demoralizzato, ma...»

Le parole di Arrigo Sacchi sul belga del Milan: «De Keteleare è demoralizzato, ma non deve abbattersi, tutti al primo anno faticano»

Arrigo Sacchi ha detto la sua sul Milan in vista della sfida decisiva di Champions League con la Dinamo Zagabria. Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«Dopo qualche prestazione un po’ così, il Milan sembra essere tornato un collettivo. Brahim Diaz ha dimostrato di essere in grande forma, peccato che si sia infortunato e probabilmente non sarà disponibile per la partita di martedì in Champions League. A Zagabria sarà una battaglia: la Dinamo farà un pressing feroce, attaccherà a testa bassa e allora il Milan dovrà mantenere i nervi a posto, non reagire a qualche provocazione che sicuramente ci sarà e rispondere colpo su colpo. Probabilmente Pioli darà fiducia a De Ketelaere che, però, mi sembra demoralizzato. Non si deve abbattere: tutti gli stranieri, anche i più grandi campioni, al primo anno in Italia hanno fatto fatica».