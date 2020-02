Milan, Saelemaekers si presenta: «Lavoro per essere titolare»

Il giocatore belga si è presentato alla stampa: «Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto»

Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, è stato presentato oggi alla stampa. Ecco le parole del giocatore belga.

CARATTERISTICHE – «Sono entrato come terzino, un ruolo che mi piace e posso giocare bene. Posso strappare la palla dai piedi degli avversari, in fase offensiva sono molto vivace, posso dare il massimo e voglio aiutare i miei compagni. Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto, se ci sono critiche non mi importa. Lavoro per essere titolare».

ESORDIO – «Si sicuramente è stato un momento importantissimo, un sogno, sono molto contento di aver potuto giocare i primi minuti domenica. Quando sono entrato nello spogliatoio del Milan si sente, si percepisce la professionalità. Tutto ciò suscita voglia di lavorare e ammirazione.»

