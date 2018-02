Milan-Sampdoria, 25ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Un grande Milan, una Sampdoria così così: il Diavolo fa sua la sfida per l’Europa e vince la terza di fila in Serie A. Finisce 1-0 a San Siro la gara della 25ª giornata, una partita molto bella e giocata bene dagli avanti rossoneri. Rodriguez sbaglia un rigore in apertura, ma ci pensa Bonaventura al 14′ a dare i tre punti ai rossoneri con un piattone al volo. Viviano è strepitoso nella ripresa su Calhanoglu, che colpisce una traversa e fa impazzire la Samp. Nel finale i brividi per il Milan: Quagliarella pesca Caprari in area, tiro in scivolata e palla fuori di poco. La Samp può recriminare per un possibile rigore non visto da Doveri, un mani galeotto di Calabria. Ecco le pagelle, la sintesi e il tabellino di Milan-Sampdoria.

MILAN-SAMPDORIA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Milan-Sampdoria 1-0: pagelle e tabellino

MARCATORI: pt 14′ Bonaventura (M)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6; Calabria 5.5, Bonucci 6, Romagnoli 6.5, R. Rodriguez 5; Montolivo 6 (st 41′ Locatelli s.v.), Biglia 6, Bonaventura 7; Suso 6.5, Cutrone 5.5 (st 28′ Silva 6), Calhanoglu 7. A disposizione: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Musacchio, Gomez, C. Zapata, Antonelli, Mauri, Borini. Allenatore: Gattuso 7.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 6.5; Bereszynski 5, Silvestre 6.5, Ferrari 6, Murru 5; Barreto 5 (st 9′ Verre 6), Torreira 6.5, Linetty 6; Ramirez 5.5 (st 26′ Kownacki 6); D. Zapata 5.5 (st 9′ Caprari 6), Quagliarella 6.5. A disposizione: Tozzo, Krapikas, Andersen, Regini, Strinic, Ercolano, Capezzi, Tessiore, Alvarez. Allenatore: Giampaolo 5.5.

ARBITRO: sig. Doveri di Roma 1

NOTE: ammoniti Linetty (S), Ferrari (S), Bonaventura (M), Verre (S). Viviano (S) para un rigore a Rodriguez (M) al pt 7′.

Milan-Sampdoria: diretta live e sintesi

SEGUI LA DIRETTA LIVE SU MILANNEWS24!

SEGUI LA DIRETTA LIVE SU SAMPNEWS24!

Milan-Sampdoria: formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoğlu. A disposizione: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Musacchio, G. Gómez, C. Zapata, Antonelli, Locatelli, Mauri, Borini, A. Silva.

Allenatore: Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramírez; D. Zapata, Quagliarella. A disposizione: Tozzo, Krapikas, Andersen, Regini, Strinić, Ercolano, Capezzi, Tessiore, Verre, Álvarez, Caprari, Kownacki.

Allenatore: Giampaolo

Milan-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Il Milan dovrebbe giocare con Montolivo al posto di Kessié squalificato, mentre per l’attacco è confermatissimo Cutrone come centravanti dopo le recenti ottime prestazioni. Se per Gattuso è tutto quasi scritto, per Giampaolo c’è qualche dubbio in più. A sinistra Murru o Strinic? Più probabile il sardo, con il croato in panchina. In avanti torna Ramirez dopo lo stop di un turno.

MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2) – Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. Allenatore: Giampaolo

Milan-Sampdoria: i precedenti del match

Quella di stasera è la partita numero 120 tra i due club, con il Milan che è invantaggio nel bilancio complessivo grazie a 61 vittorie contro le 29 della Sampdoria, 29 sono pure i pareggi. Il Milan viene da due sconfitte negli ultimi due precedenti giocati contro la Samp. A San Siro un anno fa finì uno a zero con rigore di Muriel, mentre a Marassi nel girone di andata il Diavolo giocò la peggior partita stagionale contro una Sampdoria lodevole: Zapata e Alvarez dettero ai liguri il due a zero finale.

Milan-Sampdoria: l’arbitro del match

L’arbitro della partita di San Siro è Daniele Doveri. Nato a Volterra, il fischietto fa parte della sezione di Roma 1 e normalmente lavora come impiegato. Di lui si è parlato molto nelle ultime settimane per l’errore al Var in Juventus-Torino (che, curiosamente, si è ripetuta oggi) che costò due giornate di stop all’arbitro. Lo Cicero e Vivenzi saranno i guardalinee, mentre La Penna sarà il quarto uomo. Mazzoleni terrà d’occhio il Var e avrà come assistente Paganessi.

Milan-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio (anche in HD) e in digitale terrestre su quelle di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non solo, perché Milan-Sampdoria sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.