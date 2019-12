Allo Stadio San Siro, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Milan Sassuolo 0-0 MOVIOLA

1′ Occasione per Kessie – l’ivoriano riceve pallone in area ma non riesce a controllare a pochi passi da Pegolo.

7′ Occasione per Piatek – Una deviazione favorisce il centravanti che però decide di scaricare per Calhanoglu invece di puntare la porta

8′ Tiro di Caputo – Ottima imbucata di Marlon che serve Caputo in area, la conclusione termina alle stelle

14′ Tiro di Bonaventura – Conclusione dal limite di Bonaventura che conclude in porta, Pegolo respinge

15′ Occasione per Boga – Slalom dell’attaccante neroverde che salta due difensori concludendo poi centralmente tra le braccia di Donnarumma

16′ Occasione per Piatek – Suso imbuca per il polacco, bravo Pegolo a respingere in uscita

27′ Tiro di Calhanoglu – Azione manovrata del Milan: Bonaventura allarga per Hernandez, cross teso per il turco che conclude in spaccata fuori

31′ Gol del Milan annullato – Theo Hernandez conclude da fuori area e sfruttando una deviazione realizza l’uno a zero ma l’arbitro annulla dopo l’intervento del Var per un tocco di mano in precedenza di Kessie

41′ Occasione per Bennacer – Colossale errore dell’algerino che intercetta un passaggio errato di Manganelli e dopo aver saltato l’estremo difensore in uscita conclude sul piede di Berardi

47′ Occasione per Boga – Tiro a giro che termina fuori dopo un errore di Bennacer

49′ Tiro di Kyriakopoulos – Donnarumma devia in corner allungandosi

52′ Occasione per Bonaventura – Ottima apertura di Kessié per Bonaventura che rientra sul destro e invece di passarla a Calhanoglu conclude su Pegolo che devia in corner

53′ Piatek di testa – Pegolo respinge in tuffo

55′ Tiro di Chalhanoglu – Conclusione da fermo da fuori area del turco, respinge Pegolo

56′ Tiro di Paquetà – Il brasiliano scambia con Piatek e conclude sul primo palo, Pegolo respinge in corner di piede

60′ Tiro di Bonaventura – La conclusione da fuori area si spegna larga sul fondo

69′ Doppia parata di Pegolo – Prima sulla conclusione di Calhanoglu e poi sulla ribattuta di Bonaventura, strepitoso Pegolo!

76′ Tiro di Berardi – Donnarumma para facilmente rasoterra

82′ Traversa di Leao – Cerca il colpo di biliardo Leao, palla che sbatte sulla traversa e poi sulla linea

85′ Tiro di Traore – Donnarumma respinge

87′ Palo di Rafael Leao – Staffilata da fuori area del portoghese che colpisce la parte bassa del palo

90+3′ Tiro di Theo Hernandez – Conclusione dopo una discesa in slalom del terzino, Pegolo respinge

Migliore in campo: Pegolo PAGELLE

Milan Sassuolo 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie (55′ Paquetà), Bennacer, Bonaventura; Suso (85′ Castillejo), Piatek (77′ Rafael Leao), Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Rebic. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari (75′ Romagna), Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli (78′ Obiang); Berardi, Djuricic (68′ Traoré), Boga; Caputo. A disposizione: Turati, Muldur, Peluso, Rogerio, Tripaldelli, Raspadori, Bourabia, Duncan, Mazzitelli. All.: De Zerbi.

AMMONITI: 9′ Toljan, 28′ Theo Hernandez, 38′ Caputo, 40′ Musacchio, 42′ Kessie, 72′ Bonaventura, 72′ Locatelli, 80′ Marlon, 90+2 Paquetà

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo)