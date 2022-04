Milan, entusiasmo scudetto: esplodono i botteghini di San Siro. 89 mila biglietti già venduti per le ultime partite di A

Da anni intorno al Milan non si respirava un clima di entusiasmo così. Merito di Stefano Pioli ed i suoi ragazzi che a suon di prestazioni e risultati hanno portato i tifosi rossoneri ad un passo dal sogno Scudetto. Ed il tifo è pronto a spingere.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il quasi sold out per il match di domani con il Bologna, sono già 89mila i biglietti strappati per le ultime gare della stagione a San Siro. Per il match con il Genoa del 15 aprile siamo a quota 35mila, con la Fiorentina (1 maggio) a 21mila mentre l’ultima con l’Atalanta già a 33mila.