Milan, siamo alla stretta finale: Commisso vicino alla chiusura con Li

Dopo giorni di trattative, sembra essere molto vicina la fumata bianca fra Rocco Commisso e Yonghong Li: l’attuale presidente manterrebbe il 30%

Sembrano finalmente diradarsi le nubi scure sul futuro del Milan. Dopo due giorni intensi di trattative siamo arrivati alla svolta finale. Secondo quanto riporta infatti ‘Il Corriere della Sera’, la trattativa fra l’imprenditore americano Rocco Commisso e il presidente Yonghong Li sembra essersi definitivamente sbloccata, e la fumata bianca per il passaggio di proprietà è vicina. L’uomo d’affari cinese pur non avendo fretta di mettere tutto nero su bianco sarebbe ora propenso a far versare a Commisso i 32 milioni di euro per rimborsare il Elliott, e solo qualora l’accordo dovesse saltare sarebbe pronto a metterli di tasca propria. Commisso, dal canto suo, gli concederebbe di mantenere il 30% delle azioni del club rossonero, e, pur non guadagnando nulla, Li si libererebbe dei debiti contratti con il fondo americano. Per questo le sensazioni sono positive e la chiusura felice della trattativa sembra molto vicina.

Se le due parti possono aspettare, la Uefa ha una certa fretta. Dato che dopo la sentenza dell’UEFA, che ha decretato l’esclusione per un anno dall’Europa per violazione dei parametri del fair play finanziario per i bilanci 2015, 2016 e 2017 (passivo di 120 milioni), va presentato il ricorso al TAS. L’UEFA, nelle motivazioni della sua sanzione, ha espresso «dubbi sulla credibilità del business plan, sul rifinanziamento e sulla continuità aziendale». Per ribaltare la sentenza, dunque, occorrerà motivare in modo impeccabile lo stesso ricorso e arrivare all’udienza con il passaggio di proprietà già definito. Il Tribunale arbitrale dello Sport, in base ai suoi poteri, potrà confermare la sentenza Uefa, decidere di rivederla, obiettare sulla competenza o sostenere che un settlement dovesse essere accordato perché è vero che non è un diritto, però fin qui è stato sempre concesso.