Milan su Milenkovic: offerto Paquetà alla Fiorentina

Il Milan offre il cartellino di Lucas Paquetà alla Fiorentina per arrivare a Nikola Milenkovic: la situazione

Il Milan punta tutto su Nikola Milenkovic per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri vorrebbero convincere la Fiorentina offrendo il cartellino di Lucas Paquetà.

Il centrocampista brasiliano è reduce da una stagione deludente e piace molto alla società viola, che lo aveva già richiesto durante la sessione invernale di calciomercato.