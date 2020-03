Milan, Tagliagambe: «Rangnick non mi esalta, Gazidis ci metta la faccia»

Il conduttore di Calcissimo Carlo Tagliagambe ha parlato dell’accostamento di Rangnick al Milan: l’intervista a Milan News 24

Il conduttore di Calcissimo e giornalista Carlo Tagliagambe ha parlato del futuro del Milan nel corso dell’intervista rilasciata a Milan News 24. Ecco le sue considerazioni su Rangnick.

«Rangnick non è un nome che mi esalta particolarmente, per il Milan avrei in mente ad altri profili, ma è il caso che ora tocchi a Gazidis metterci la faccia e scegliere in prima persona chi sarà il futuro tecnico del Milan. Tutti hanno avuto una chance, ora tocca a lui».