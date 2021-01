Milan, si avvicina la sfida all’Atalanta tra i recuperi degli ex positivi Krunic, Rebic, Theo e l’arrivo imminente di Tomori

Il Milan continua la propria marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro l’Atalanta in programma sabato prossimo a San Siro. Tra i rossoneri tornano disponibili Rebic e Krunic (ex positivi al tampone) mentre si è rivelato un falso positivo Theo Hernandez che sabato sarà regolarmente in campo dal primo minuto.

ASSENZE – In attesa del rientro di Bennacer, ancora differenziato per lui a Milanello, e la guarigione di Hakan Calhanoglu, Pioli nella giornata di domani potrebbe già virtualmente abbracciare il proprio nuovo difensore Tomori in arrivo dal Chelsea.

TOMORI – Il centrale inglese di origini canadesi è in arrivo in Italia dove sosterrà le visite mediche, appare tuttavia difficile a livello di tempistiche riuscire a far rientrare l’ex blues nella lista dei convocati anti-Atalanta.