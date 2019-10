Milan, Theo Hernandez è l’arma letale di Pioli: ecco il nuovo ruolo

Milan, Theo Hernandez è il leader tecnico del Milan di Pioli e un nuovo potenziale idolo dei tifosi rossoneri: l’uomo scelto da Maldini

Theo Hernandez si è ritagliato un ruolo di primo piano nel nuovo Milan sotto la gestione di Stefano Pioli. Il terzino francese, scelto da Maldini in persona nel corso dell’estate, è stato investito della carica di leader tecnico della squadra andando a giocare ben in posizione ben più avanzato rispetto che in passato.

Arrivato come terzino sinistro, infatti, con Stefano Pioli ora Theo gioca quasi da attaccante esterno cercando di sfruttare a pieno il suo strapotere fisico misto alla facilità nel dribbling che l’ha contraddistinto in queste prime uscite.