Milan, Tonali: «Abbiamo dato tutto, se vinciamo così faremo strada»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossonerti in casa della Sampdoria: le dichiarazioni

Sandro Tonali è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sampdoria-Milan.

LE PAROLE – «La partita di oggi dà una carica incredibile. Meglio vincere una partita così che segnare e avere un altro risultato. Siamo felici per aver dato tutto e aver fatto una grande partita. Queste sono partite sporche. Nel secondo tempo è stata la frazione con meno passaggi precisi in due anni. Ma se riusciamo a vincere così possiamo fare tanta strada. Con Pioli abbiamo un bellissimo rapporto, è il terzo anno. Oggi ci siamo dati una mano tutti anche con i subentrati. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Se siamo i più forti? Il campionato è molto equilibrato, mi baso su oggi e sull’anno scorso. Noi siamo difficili da battere, non ci sentiamo i più forti ma forti».