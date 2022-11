Milan, Tonali: «Abbiamo più esperienza, possiamo farcela»

Le parole di Sandro Tonali in vista della sfida di questa sera con il Salisburgo: «L’esperienza in Europa fa la differenza»

Sandro Tonali a Prime Video prima di Milan-Salisburgo.

OTTAVI – «Perché possiamo farcela? Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo».

BENNACER – «Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene».

RINNOVO PIOLI – «Gli abbiamo fatto i complimenti stamattina, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo».

