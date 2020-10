Milan, torna Tonali in Europa League. Attesa per Rebic

Milan impegnato in Europa League domani contro lo Sparta Praga: occasione per Tonali, turno di riposo per Kessie

Il Milan domani ospita lo Sparta Praga per il match della fase a gironi di Europa League dopo la vittoria all’esordio sul campo del Celtic. In Scozia aveva deluso Sandro Tonali, che però dovrebbe ritrovare una maglia da titolare nel match contro i cechi come scrive Tuttosport.

A fare posto all’ex Brescia dovrebbe essere Kessie, al quale Pioli concederà un turno di riposo. Contro lo Sparta, almeno per la panchina, potrebbe rivedersi Rebic: l’attaccante croato ha recuperato dalla sublussazione al gomito e tornerà nella lista dei convocati tra domani e la gara di campionato con l’Udinese.