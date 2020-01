Milan Torino: come Mazzarri voleva bloccare la manovra avversaria

Mazzarri voleva bloccare il doppio mediano avversario in Milan-Torino. C’erano marcature apposito per Lukic e Verdi

Il Torino di Mazzarri applica un sistema di pressing orientato sull’uomo più che sulla palla, con tanti duelli individuali. Contro il 442 del Milan, l’allenatore granata voleva impedire ai rossoneri di risalire centralmente.

Per questo, ha dedicato misure apposito nel marcare il doppio mediano avversario. Si vede nella slide sopra. Lukic e Verdi si occupano di Krunic e Bennacer, con il Milan che quindi non ha soluzioni di passaggio per vie interne.