Milan, trattativa con il Barcellona per Emerson Royal: le cifre

Il Milan pensa a Emerson Royal del Barcellona: chiesti 30 milioni, ma i rossoneri puntano ad abbassare il prezzo a 20

Il Milan punta ad un altro grande colpo in Spagna. Già lo scorso anno Paolo Maldini era riuscito a strappare Theo Hernandez al Real Madrid per soli 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, i rossoneri sarebbero in trattativa con il Barcellona per Emerson Royal.

Il Barcellona chiede 30 milioni di euro per il terzino, il Milan sta trattando per abbassare la richiesta iniziale fino ai 20 milioni almeno.