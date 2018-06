Milan a stelle e strisce? C’è l’offerta di Ricketts, pronto a subentrare a Yonghong Li

Milan, c’è l’offerta di Ricketts, capo dei Chicago Cubs – 21 giugno, ore 17,25

Si concretizzano le voci sui possibili acquirenti statunitensi del Milan. Le offerte per un passaggio di mano di Yonghong Li, come filtrato, sono almeno due: una di queste, come appreso da Milano Finanza, fa rifrimento alla famiglia Ricketts ed è stata portata avanti da Goldman Sachs. Thomas Ricketts, patron della squadra di baseball Chicago Cubs e amministratore delegato della banca d’investimenti di Chicago Incapital Llc. L’impenditore statunitense, classe 1966, guida e gestisce la squadra di baseball della Major League Baseball, acquistata per 875 milioni di dollari nel 2009 e portata al successo, per la prima volta nella sua storia lunga 108 anni di attività, nelle World Series del 2016.

I vertici del Milan nelle ultime ore a Londra per cercare un nuovo socio: si fa spazio l’idea dell’ingresso di tre americani al posto di Yonghong Li

Verso un Milan a stelle e strisce? Dal viaggio effettuato nelle ultime ore dal patron rossonero Yonghong Li, l’ad Marco Fassone e il direttore commericale Lorenzo Cappelli, si fa spazio la voce di acquirenti interessati alla maggioranza del club. Come riporta Sportmediaset, c’è anche una percentuale, il 75% delle quote, quanto basta per mettere il proprio nome in cima all’organigramma lasciando temporaneamente a Li un pezzo meno significativo del Milan.

I potenziali acquirenti del club rossonero sono tre statunitensi, i quali hanno mandato avanti le loro rispettive banche ognuna con una sede a Londra: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Merril Lynch, pezzi grossi della finanza made in Usa. C’è ancora riserbo sui nomi dei tre possibili acquirenti, ma trapelano il proprietario dei Dolphins, Stephen Ross, il magnate di Real Estate e fondatore del marchio di abbigliamento Gap, John J. Fisher e una cordata sponsorizzata da un imprenditore italiano. Anche l’entità dell’offerta non è certa, ma si parla di 500 milioni per, appunto, il 75% delle quote con Yonghong Li destinato a uscire in un paio d’anni massimo.