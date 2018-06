Rifinanziamento debito Milan, i rossoneri a Londra per giocarsi la carta Goldman Sachs: le ultime notizie societarie

Continua il lavoro dei dirigenti del Milan per un nuovo azionista. In attesa della sentenza della UEFA, che potrebbe arrivare a ore, il Milan è volato a Londra per il nuovo socio. Marco Fassone è andato nella City assieme a David Han Li e al direttore commerciale Lorenzo Cappelli: i tre si sono recati da Goldman Sachs e si è parlato soprattutto del rifinanziamento del debito con Elliott. Vale la pena ricordare le cifre, perché il fondo americano per ora è una presenza costante per il Milan. Elliott ha dato 180 milioni di euro a Yonghong Li e 123 milioni al Milan, ma al debito totale si sommano anche circa ottanta milioni di interessi. Se la parte in pegno al club non è un problema, lo diventa quella data a Li. Quello è il punto cruciale, su cui anche l’UEFA ha puntato il dito.

Per questo si cerca un nuovo socio. Il partner è stato individuato ed è statunitense come Elliott, ma ancora non si hanno profili definiti o definitivi. Il nuovo investitore non estinguerà tutto il debito, o almeno, non vorrà farlo e poi entrare come azionista di minoranza: se dovesse pagare tutti i soldi a Elliott, allora vorrebbe la maggior parte delle quote del Milan, ma per ora si ragiona su ipotesi. Secondo La Gazzetta dello Sport Goldman Sachs ha un ruolo chiave nel futuro del Milan, soprattutto nell’arrivo del nuovo socio. L’obiettivo fondamentale è la stabilizzazione della società, l’ingresso dell’acquirente la garantirebbe quasi in automatico. Da Nyon guardano e pensano al verdetto, che arriverà a breve, come detto. Se il Milan verrà escluso dalle coppe – molto probabile, pare – ci sarà il ricorso al TAS di Losanna e lì il nuovo socio potrebbe essere fondamentale.