UEFA Milan, Europa League sempre a rischio: forse già oggi la sentenza. Si va verso il TAS, magari con un nuovo socio

Il Milan ieri era a Nyon per l’udienza con l’UEFA e già oggi potrebbe arrivare il verdetto della Adjudicatory Chamber. Rimangono l’incertezza ai vertici, conti non troppo virtuosi e il debito non è stato rifinanziato, quindi filtra pessimismo da Casa Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe non dover aspettare molto per la sentenza. Già oggi da Nyon dovrebbero esprimersi, anche se è più probabile che l’UEFA si pronunci nei prossimi giorni. Difficile che si vada alla prossima settimana, la data limite è lunedì 25 giugno ma tutto dovrebbe concludersi entro venerdì 22.

Sembra, stando alla Rosea, che alla prova d’appello il Milan non si sia presentato troppo preparato. Le motivazioni del Diavolo non sarebbero state troppo convincenti e per questo si pensa a una pena più aspra: non solo un anno di esclusione dalle coppe europee, ma anche una multa e/o una condizione di rientro, ovverosia un’altra prova da superare in caso di nuova ammissione all‘Europa nella prossima stagione. Rimane ancora da capire come si muoverà l’UEFA e se davvero il Milan è stato così poco convincente, per ora sono solo rumors. Il Diavolo pensa anche al ricorso al TAS di Losanna, da presentare entro la prima settimana di luglio.

Lì potrebbe diventare decisivo il nuovo socio. Con un azionista riconosciuto dal patrimonio solido cambia tutto: per questo il Milan ha intenzione di giocare la nuova carta al TAS, in modo tale da risultare più convincere e ribaltare il possibile giudizio negativo dell’UEFA. Per il nuovo socio le ultime news parlano di tre offerte sul tavolo di Yonghong Li, di cui due dagli USA. Il Milan deve sbrigarsi e scegliere la proposta più convincente, da questo fattore dipende la partecipazione alla prossima Europa League.