Sentenza UEFA Milan, l’Europa League 2018-19 è a rischio: oggi Fassone & Co. saranno a Nyon, ma è quasi certo il ricorso al TAS

La partita più importante per la stagione 2017-18 (e 2018-19) del Milan si giocherà oggi, martedì 19 giugno, dalle 9 a Nyon, in Svizzera. Si attende la decisione dell’UEFA sulla partecipazione alla prossima Europa League e, forse, anche sulle coppe europee degli anni a venire. Il Milan è già in Svizzera: c’è l’amministratore delegato Marco Fassone, c’è pure Roberto Cappelli, c’è l’avvocato Andrea Aiello, c’è la Chief Financial Officer Valentina Montanari, sono presenti anche i legali per portare avanti la difesa rossonera. Dall’altra parte, invece, l’UEFA. Quanto durerà l’audizione di oggi? Non molto, forse poco più di un’ora, dipenderà dalle domande che i giudici rivolgeranno alle parti. Si inizierà con un primo intervento UEFA, poi Cappelli esporrà la memoria difensiva, in seguito ci sarà un dibattito in aula.

C’è ottimismo? No, è giusto essere chiari: al momento Nyon pare orientata a escludere il Milan dalle competizioni europee, almeno stando ai principali media italiani. Il verdetto però non sarà emesso oggi, l’UEFA si prenderà due o tre giorni di tempo e giovedì 21 o venerdì 22 dirà se il Milan giocherà l’Europa League o meno (se venisse escluso, Atalanta ai gironi e Fiorentina ai preliminari). Pesa l’incertezza intorno alla figura di Yonghong Li, presidente del Milan da poco più di un anno e su cui è stato detto e scritto di tutto. Legata a Li c’è anche la grana del rifinanziamento: il debito con Elliott va saldato entro ottobre e finora non ci sono stati problemi, ma secondo la UEFA non è così. Vero è che i paletti del Fair Play Finanziario erano stati violati dalla gestione Berlusconi-Galliani, ma il mercato dispendioso dell’estate 2017 ha portato il Milan sotto la lente di ingrandimento di Nyon e rischia di essere un boomerang.

Il nuovo socio può essere una carta importante per il Diavolo, ma non verrà giocata dal Milan a Nyon: Fassone e Cappelli parleranno dei conti rossoneri, chiari e sani, cercheranno inoltre di spostare l’attenzione sul Milan e non sul patrimonio di Li, secondo i milanisti estraneo alle logiche del FFP. E Elliott? Il fondo americano è garante della continuità aziendale del Milan ed è pronto a subentrare a Li, ma finora non ci sono mai stati problemi economici e Elliott è sempre rimasto a guardare. Tutto questo potrebbe non bastare perché, come detto, l’UEFA va verso il no al Milan. La società avrà tra i sette e i dieci giorni di tempo per fare ricorso al TAS di Losanna e cercare di ribaltare la decisione di Nyon e in quel caso potrebbe davvero essere importante la figura del nuovo socio. Losanna potrebbe cambiare le carte in tavola e per la sentenza del TAS c’è molto più ottimismo. Intanto sui social inizia a girare un hashtag tra i tifosi del Milan: #respectequity4acmilan. I fan chiedo rispetto e equità alla UEFA per la sentenza di questa settimana, la mobilitazione è forte ma in Svizzera ormai hanno le idee chiare.