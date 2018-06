CdA Milan: in arrivo l’aumento di capitale. Sul nuovo socio…

E’ terminato il CdA Milan: socio di minoranza, aumento di capitale, futuro del club. Ecco di cosa si è parlato

Giornata importante in casa Milan. Oggi è andato in scena il CdA Milan, fondamentale per capire il futuro del Milan. Presenti Fassone e Han Li, più i membri italiani mentre la parte cinese era collegata in conference call. Secondo le prime indiscrezioni, non si è parlato del tanto atteso nuovo socio che dovrebbe affiancare il patron Yonghong Li. Le trattative vanno avanti, ma c’è grande riserbo. All’uscita da Casa Milan, il membro del CdA del club rossonero, Scaroni, ha rilasciato una breve dichiarazione: «Novità? Dovete chiedere all’amministratore delegato».

Il CdA, iniziato attorno alle 11.45 è terminato attorno alle 12.30. La proprietà ha fatto inoltre sapere che i 32 milioni di euro necessari per l’aumento di capitale, arriveranno entro il 28 giugno. Il Milan ha inoltre certificato la perdita di 75 milioni di euro in bilancio e ha ratificato l’arrivo dei primi 10 milioni di euro dell’aumento di capitale versati dal patron Yonghong Li. Come detto, entro fine mese, nel giro di 10-12 giorni, dovrebbero arrivare anche i restanti 32 milioni di euro.Per il nuovo socio rossonero bisognerà invece continuare ad attendere. Non è previsto un comunicato del club nelle prossime ore.