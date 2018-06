Diego Perotti all’Atalanta? Può darsi. Iniziano le prime voci di mercato sull’addio del giocatore della Roma, che sta attuando un profondo restyling in attacco

L’Atalanta è in attesa della sentenza UEFA sul Milan e pianifica il mercato. Se i rossoneri venissero esclusi dalla prossima Europa League, sarebbe la Dea a andare a giocare direttamente la fase a gironi. In tal caso, i nerazzurri potrebbero rinforzarsi: uno dei nomi più importanti è quello di Diego Perotti della Roma. Non è un affare facile sulla carta, ma intanto il profilo dell’argentino comincia a girare intorno all’ambiente bergamasco. Sarebbe un colpo da novanta, in un attacco che potrebbe essere rivoluzionato. Lo sarà quello della Roma, che ha già visto cambiare casacca a diversi giocatori.

Mentre la Roma si dà da fare là in avanti, l’Atalanta mette nel mirino Perotti. Le voci sono riportate da Tuttosport secondo cui sarebbe Gian Piero Gasperini la chiave per l’operazione. L’argentino ha già lavorato col Gasp al Genoa e si sarebbe trovato benissimo. In passato si è parlato di un ritorno di Perotti al Boca Juniors, squadra tifata dal giocatore, ma probabilmente si farà solo verso fine carriera. Per ora non è in vendita, ma l’opzione Atalanta potrebbe prendere sempre più corpo.