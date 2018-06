Socio Yonghong Li Milan, le ultime notizie societarie per i rossoneri: nome nuovo in società, mentre il presidente ha pronta la tranche da trentadue milioni

Yonghong Li pagherà i trentadue milioni di euro per l’aumento di capitale, ma non è finita qui, perché il presidente del Milan avrebbe trovato un nuovo socio. Ci sono grosse novità per i milanesi, almeno secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Il nome del partner di Li ancora non è stato rivelato, ma sarebbe una notizia importantissima soprattutto per il futuro nelle coppe del Milan, dato che era una delle condizioni affinché la UEFA potesse vedere i rossoneri con un occhio diverso. La missione milanese di due settimane fa ha portato esiti positivi: dopo alcuni incontri con gli advisor del nuovo socio, Li e i suoi uomini sono riusciti a chiudere l’affare.

Quando sarà rivelato il nome del socio? Venerdì 15 giugno potrebbe essere il giorno perfetto. Si tiene il Cda a Casa Milan, nato inizialmente solo per ratificare l’aumento di capitale, ma potrebbe diventare la sede per uno degli annunci più importanti degli ultimi tempi. Sembra che il partner non sia cinese e nemmeno italiano, ma, come detto, l’identità è top secret per ora. L’ingresso di questa figura non coprirebbe l’intero debito con Elliott, ma allontanerebbe di parecchio il fondo americano. Con l’uscita di scena di Paul Singer, il Milan confida di poter rendere operativo il socio non tanto per la decisione della UEFA – sarà presa la prossima settimana, troppo presto – ma per un eventuale, quasi scontato, ricorso al TAS di Losanna.

Marco Fassone parlerà alla UEFA e non sembra che a Nyon si lascino ammorbidire da sviluppi di tale genere, più probabile che il TAS accolga bene le novità societarie del Milan. Tra queste, anche i benedetti trentadue milioni che mancano per completare l’aumento di capitale. Stando alla Rosea, Li dovrebbe riuscire a chiudere la pratica entro la fine della prossima settimana: sarà così completato i centoventi milioni di euro chiesti dal Cda. Con il nuovo socio la liquidità arriverebbe con più facilità. Non che Li abbia mai disonorato gli impegni, ma un partner aiuterebbe moltissimo a livello economico.