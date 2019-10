Milan, tre nomi per il calciomercato di gennaio: il ruolo è lo stesso

Il Milan visualizza già il calciomercato di gennaio con la volontà di andare a potenziare la batteria di esterni destri: ecco i nomi

Il Milan dopo l’avvio decisamente poco esaltante di questa stagione si spinge già mentalmente al prossimo calciomercato: per i dirigenti rossoneri il ruolo da andare a coprire con maggiore urgenza è quello di terzino destro.

Sia Conti che Calabria, per motivi diversi, non hanno convinto Pioli e la dirigenza e per questo sul tavolo di Massara sarebbero stati posti tre nomi per la sessione invernale: Zeki Celik (Lille ), Serge Aurier (Tottenham) e Santiago Arias (Atletico Madrid).

L’arrivo di uno di questi giocatori spingerà presumibilmente Andrea Conti lontano da Milanello: il terzino italiano era già stato in odore di cessione l’estate scorsa ma il trasferimento al Parma è poi sfumato.