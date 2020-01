Allo Stadio San Siro, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Milan e Udinese si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Milan Udinese 0-1 MOVIOLA

6′ GOL DELL’UDINESE – Uscita sbagliata di Donnarumma su Lasagna, ne approfitta Stryger Larsen che insacca a porta vuota da posizione defilata

15′ Tiro di Ibrahimovic – la punizione dello svedese termina la propria corsa alta sopra la traversa di Musso

16′ Occasione per l’Udinese – Lasagna gira verso la porta di Donnarumma su cross di Fofana, palla fuori

24′ Occasione per il Milan – Su un calcio d’angolo sponda di Leao verso Romagnoli che però di testa conclude fuori

27′ Occasione per il Milan – Kjaer di testa spara alto

32′ Tiro di Castillejo – Su cross fortuito di Theo Hernandez lo spagnolo controlla e conclude con un rasoterra bloccato da Musso in tuffo

35′ Occasione per il Milan – Theo Hernandez sulla sinistra serve in profondità Ibra che però in spaccata non trova la porta

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Udinese 0-1: risultato e tabellino

RETE: 6′ Stryger Larsen

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Krunić, Paquetá, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, ter Avest, Opoku, Jajalo, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti.

AMMONITO: 26′ Sema

ARBITRO: Pariretto