MOVIOLA Milan Udinese: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Udinese, valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 6′ della sfida, Donnarumma effettua un’uscita spericolata verso il lato esterno del campo per tentare di fermare Stryger Larsen. Contatto tra il portiere e l’avversario segnalato dal guardalinee ma ignorato da Pairetto, che ha riscontrato il fallo del classe ’99 e ha lasciato proseguire in virtù del vantaggio. Liberatosi dell’estremo difensore, il danese ha concluso agilmente in rete con la porta sguanita.