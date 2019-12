Milan, un Natale di importanti riflessioni aspettando Ibra

Milan, un Natale di importanti e profonde riflessioni per Elliott e dirigenza: Ibrahimovic non è il solo obiettivo per gennaio 2020

Il Milan si appresta a vivere un Natale diverso e fortemente condizionato dalla pesante sconfitta subita contro l’Atalanta per 5-0 di domenica scorsa. Elliott, la dirigenza e Pioli hanno dato luogo ad importanti e profonde riflessioni riguardo ai futuri piani da intraprendere in casa rossonera a partire dalle prossime mosse di calciomercato:

Ibrahimovic, come noto, è il Piano A e B del Milan che avrebbe individuato nel centravanti svedese il leader tecnico e carismatico che innalzerebbe anche il livello di attenzioni dell’intera rosa. Ma oltre a Ibra i dirigenti rossoneri starebbero vagliando anche altre operazioni nei reparti di difesa e centrocampo: Todibo è più di un’idea mentre per la linea mediana i nomi presi in esame da Maldini, Massara e Boban dipenderanno molto anche da chi lascerà Milanello nella sessione invernale: Paquetà, richiesto dal Psg, e Kessié i primi indiziati.