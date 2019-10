Milan, urge un terzino destro: passi avanti per Celik

Milan, la disastrosa prestazione di Conti e Calabria ieri sera contro la Roma obbliga la dirigenza ad accelerare per Celik

La brutta sconfitta rimediata ieri sera allo stadio Olimpico dal Milan contro la Roma nel big match della nona giornata di Serie A ha fatto risuonare ben più di un campanello d’allarme per la dirigenza rossonera che ha visto in seria difficoltà entrambi i propri terzini destri: Calabria e Conti.

I due laterali destri hanno commesso diversi errori, uno dei quali fatale, sia in fase di costruzione che in quella di ripiegamento. Per il calciomercato di gennaio Frederic Massara e Paolo Maldini avrebbero mosso lo sguardo su Zeki Celik, terzino classe ’97 del Lille valutato dal club francese circa 15 milioni di euro.