Milan, vergogna a San Siro: niente minuto di silenzio per Kobe Bryant

Episodio choc prima della sfida di Coppa Italia fra Milan e Torino: squadre pronte al minuto di silenzio per Kobe Bryant, ma l’arbitro…

Il pubblico di San Siro rende omaggio allo scomparso Kobe Bryant, noto tifoso del Milan, in occasione della sfida contro il Torino in Coppa Italia.

Il club ha proiettato un video-tributo toccante per commemorare il campione dei Los Angeles Lakers. Imbarazzante, tuttavia, quanto accaduto poco prima del fischio d’inizio.

Le due formazioni si erano schierate in cerchio a centrocampo, pronte a dedicare un minuto di silenzio al cestista. L’arbitro Pasqua, tuttavia, ha ordinato ai giocatori di disporsi in campo e dare inizio alla sfida, dato che il minuto di silenzio non sarebbe stato concesso dalla FIGC: fischi dagli spalti.