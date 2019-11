Ibrahimovic Milan, voci su un’intesa per gennaio: perché si può fare

Ibrahimovic al Milan può diventare realta: dalla Spagna parlano di voglia di riunirsi, ecco perché può succedere

Dalla Spagna in queste ore sono rimbalzare voci riguardo un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan nella sessione di gennaio. La compagne rossonera sta vivendo un inizio di stagione drammatico e in molti pensano (Boba su tutti) che un giocatore della qualità e dell’esperienza di Ibra possa valorizzare i tanti giovani attualmente presente in rosa.

Per arrivare a Ibrahimovic il Milan starebbe pensando ad un prestito semestrale, come fatto in passato con Beckham, con stipendio dunque dimezzato che passerebbe dai 7 milioni totali percepiti dallo svedese a Los Angeles ai 3,5 perfettamente consoni con il massimale stabilito da Elliott al Milan.