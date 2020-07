Milik Juventus, raggiunta una base d’intesa. Lo scenario

La Juventus ha incassato il sì di Milik: ora serve l’accordo con il Napoli. Chiesta una contropartita tra Bernardeschi, Pellegrini e Romero

La Juventus ha raggiunto una base d’intesa con Arkadiusz Milik, ora occorre raggiungere un accordo totale con il Napoli per chiudere l’operazione in vista della prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe chiesto Federico Bernardeschi come contropartita tecnica per l’attaccante classe ’94 oppure uno tra Luca Pellegrini e Cristian Romero.