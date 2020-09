Milik Roma, accordo ad un passo: Dzeko più vicino alla Juventus

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, è vicino all’accordo con la Roma: Edin Dzeko è pronto a firmare con la Juventus

Arkadiusz Milik, attaccante in forza al Napoli, è sempre più convinto ad accettare il trasferimento alla Roma. Per lui è pronto un contratto di cinque anni.

Per il calciatore polacco rimangono solamente alcune pratiche da sbrigare con il Napoli come, ad esempio, la questione multe e stipendi prima di chiudere definitivamente l’operazione. In caso di fumata bianca, Edin Dzeko è pronto a firmare con la Juventus.