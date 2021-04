Milinkovic-Savic: «Appena sono arrivato alla Lazio ho capito una cosa»

Sergej Milinkovic-Savic, intervistato a Lazio Style Channel, ha parlato della sua carriera in biancoceleste e non solo

In questa stagione sta risultando sempre più decisivo, grazie ai suoi gol e ai suoi assist. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, che ha parlato a Lazio Style Channel della sua stagione.

INFANZIA – «Sono nato in Spagna ma non mi ricordo molto della mia infanzia, visto che abbiamo cambiato subito città. Sono contento però di essere nato lì, ho conosciuto tanta gente. Ho visto tanti Paesi fin da piccolo, poi l’ho fatto anche da calciatore, sono contento di questo».

ARRIVO AL GENK – «All’inizio era molto difficile, per la prima volta ero da solo. Non ero pronto a giocare subito con la prima squadra e sono andato spesso in Primavera. Anche mentalmente non stavo bene, era dura e mi mancava la famiglia ma poi sono cresciuto sotto questo aspetto. Con il tempo mi sono ambientato, poi è cambiato allenatore e ha puntato subito su di me. Dopo sei mesi sono poi arrivato alla Lazio».

ROMA – «Cosa ricordo? Tutto, ho visto tanta gente ed ero sotto choc nel vedere tutti quei tifosi. Quando sono arrivato ho capito che la gente meritava che facessi vedere il meglio di me».