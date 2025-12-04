Milinkovic Savic, eroe della Coppa Italia: un rigore da vero cannoniere. Il racconto

Milinkovic Savic e quel rigore calciato ieri in Coppa Italia. Non certamente una novità per lui

Il Mattino di Napoli celebra giustamente l’eroe della serata di Coppa Italia al Maradona, quel Milinkovic-Savic che rappresenta un vero incubo per chi si trova ad affrontarlo dagli undici metri. In una notte che rievoca il leggendario racconto di Osvaldo Soriano sul rigore più lungo del mondo, il Napoli piega il Cagliari dopo un’interminabile lotteria dal dischetto e vola ai quarti di Coppa Italia.

L’eroe della serata è Vanja Milinkovic-Savic, che dopo una serie di frustranti tentativi a vuoto, ipnotizza Zito Luvumbo e para il decimo penalty, quello decisivo.La partita, avara di emozioni nei tempi regolamentari e supplementari, si è accesa solo nella sequenza finale dei rigori. Una lotteria infinita, con dieci tiratori per parte, quasi tutti impeccabili. Milinkovic-Savic, inizialmente in difficoltà nel leggere le intenzioni degli avversari (solo una traversa di Felici lo aveva salvato), ha prima sfoderato il suo passato da attaccante segnando un rigore potentissimo, un destro violento che ha piegato le mani del bravo Caprile, per poi salire in cattedra nel momento cruciale.Parando il rigore di Luvumbo, il portiere serbo ha riscattato una serata fino a quel momento difficile, confermandosi un leader e un punto di riferimento per la squadra. La sua abilità con i piedi, dimostrata anche nei rinvii precisi, e la freddezza dagli undici metri lo rendono un portiere moderno e completo, capace di essere decisivo in entrambe le fasi.La vittoria del Napoli, in una partita giocata con molte seconde linee, porta la firma indelebile di Milinkovic-Savic, capace di essere bomber e pararigori nella stessa notte. Un “Macka” Savic in versione “El Gato” Diaz, che ha saputo soffrire, reagire e infine trascinare i suoi compagni alla vittoria.

