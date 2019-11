Milan femminile, vittoria delle rossonere per 1-0 sul Sassuolo

Milan femminile, bene le ragazze di Maurizio Ganz che hanno portato a casa altri tre punti importantissimi

Vittoria meritata ma sofferta per il Milan femminile che si è imposto 1-0 al Vismara contro il Sassuolo. Giornata ricca di emozioni per le rossonere che hanno riabbracciato l’ex di turno Sabatino, oggi in maglia neroverde. Primo tempo senza grosse emozioni a parte una traversa di Tucceri che ha strozzato l’urlo in gola al pubblico presente nonostante il maltempo.

Nella ripresa è la Zigic, subentrata alla Heorum per scelta tecnica, a sbloccare il risultato con uno splendido colpo di tacco su cross della sempre positiva Bergamaschi. Sul finale è il Milan a trovare il raddoppio con il proprio bomber Rinaldi ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Milan che esce con i tre punti restando ad oggi imbattuta in Serie A sorpassando momentaneamente la Juventus al primo posto in classifica che sarà impegnata domani in casa delle Giallorosse.