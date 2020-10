Speranza: «Riapertura stadi? La priorità adesso sono le scuole»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato della possibile riapertura degli stadi. Ecco le sue parole sulla questione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rinvia i discorsi sulla riapertura degli stadi. Ecco le sue parole in merito dallo stabilimento Sanofi di Anagni.

SPERANZA – «Io penso che ci sono dei protocolli che dobbiamo rispettare, abbiamo regole molto ferme e rigorose che ci hanno consentito di fare ripartire il campionato di calcio. Io ho una posizione molto rigida sulla partecipazione del pubblico. Dobbiamo essere molto attenti e le indicazioni del Cts devono essere rispettate da tutti.La priorità in questo momento è la scuola. Le abbiamo riaperte da poco di due settimane, dobbiamo valutare l’impatto nel Paese e inizieremo a farlo solo in questi giorni. Io insisto, la priorità sono le scuole e non gli stadi».