Miretti a DAZN: «Nedved e De Bruyne i miei idoli»

Fabio Miretti ha parlato ai microfoni di DAZN in un’intervista esclusiva che uscirà mercoledì sulla piattaforma di streaming. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Il mio idolo da bambino era Nedved, guardavo la Juve in tv e mi piaceva. Ma non mi piaceva come può piacermi ora De Bruyne perchè capisco quello che fa, ma perchè faceva gol ed era forte, infatti volevo farmi crescere i capelli come lui. Per un certo periodo ho portato i capelli a caschetto, ma i miei genitori mi mettevano il gel e quindi avevo il caschetto e i capelli sparati avanti. Poi infatti li ho tagliati».

