Mkhitaryan, no all’Armenia per tornare al top con la Roma

Dopo la sosta Mkhitaryan sarà a disposizione e Fonseca pensa di schierarlo subito per aiutare uno Dzeko in difficoltà

Henrikh Mkhitaryan pensa solo alla Roma e a tornare al top per mettersi a disposizione di Fonseca. In patria lo aspettavano per la delicata sfida contro la Grecia ma l’armeno ha gentilmente declinato la convocazione di Petrosyan.

Come riporta la Gazzetta dello sport da oggi Mkhitaryan dovrebbe tornare a disposizione di Fonseca. Possibile che nei primi giorni di questa settimana faccia ancora un lavoro a parte, ad hoc, ma ormai dovremmo esserci, il rientro è già programmato. La lesione tendinea all’adduttore destro riportata il 30 settembre scorso dovrebbe essere solo un brutto ricordo.