Mkhitaryan Roma, rinnovi bloccati: ma la società vuole tenere l’armeno

La dirigenza della Roma ha bloccato tutti i rinnovi di contratto, ma i giallorossi vogliono trattenere Mkhitaryan

In casa Roma tiene banco la questione riguardante i rinnovi di contratto. Non c’è solo il caso spinoso di Zaniolo, ma anche quello di Mkhitaryan in scadenza a fine stagione.

La dirigenza giallorossa ha bloccato tutte le trattative per i prolungamenti fino al termine del campionato, ma l’intenzione del club, come riportato da Il Messaggero, sarebbero comunque quella di trattenere l’armeno considerato importante per il gioco di Mourinho.