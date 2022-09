MLS, doppietta di Insigne e gol di Bernardeschi ma non basta: Toronto k.o. – VIDEO

Al Toronto non basta la doppietta di Insigne e il gol di Bernardeschi, contro il Montreal termina 4-3

Notte dolceamara per i colori italiani in MLS. La coppia Insigne-Bernardeschi continua a dare spettacolo, ma la doppietta dell’ex Napoli e il gol dell’ex bianconero non bastano al Toronto per evitare la sconfitta contro il Montreal Impact per 4-3.

Vince invece il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, 2-0 contro il Real Salt Lake, con il difensore italiano in campo per tutta la partita.