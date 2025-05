Mls, dopo 4 gare torna al successo l’Inter Miami. Decisive le doppiette di Messi e Suarez

Dopo 4 gare senza vittoria, l’Inter Miami torna a gioire in Mls grazie alle doppiette di Messi e Suarez

Netto 4-2 al Montreal nel segno di Messi e Suarez. Così l’Inter Miami di Javier Mascherano mette alle spalle la crisi di risultati, con 4 gare consecutive senza vincere, composte da 2 pareggi e 2 sconfitte, e torna in lotta per la zona più alta della classifica della MLS.

Il club della Florida, con proprietario David Beckham, dopo gli infortuni di Lujan e Jordi Alba nel primo tempo, ha sbloccato il match al 27′ con l’asse Busquets–Messi che con un sinistro a giro da fuori area ha confezionato l’1-0 con cui le due squadre sono andate a riposo.

Nella ripresa, ancora un infortunio, di Aviles, subentrato a Lujan al 12′, mette in salita il match per la squadra di Messi e compagni, che però al 68′ siglano il raddoppio con assist proprio della Pulce per Suarez che al centro dell’area di rigore riceve la sfera e batte il portiere avversario.

Passano 2 minuti e l’uruguaiano sigla anche il 3-0 sfruttando un’indecisione della difesa del Montreal, con Sealy che al 74′ prova a riaprire il match per i canadesi con un bel piazzato mancino che sorprende il portiere dei padroni di casa.

Nel finale, è ancora la coppia Messi-Suarez a risultare decisiva per l’Inter Miami, con l’argentino che sigla il 4-1 al minuto 87′ dopo un uno-due con il compagno nello stretto e un pallonetto a tu per tu con il portiere che gli vale l’ottavo gol in campionato. Ultimo gol del match che arriva al minuto 92′ con Loturi che fa 4-2 dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Per l’Inter Miami si tratta di una vittoria importante che porta la squadra degli ex Barcellona a 26 punti, in 9a posizione, a -7 dal primo posto del Philadelphia, ma con una partita in meno da giocare, contro il Vancouver, 2° in classifica con 32 punti.